Tournées Intercommunales Métropolitaines – Le Tholonet École Jean Vincent Le Tholonet, 13 octobre 2023, Le Tholonet.

Le Tholonet,Bouches-du-Rhône

Le 13 octobre 2023, dans le cadre des Tournées Intercommunales Métropolitaines 2023, la ville du Tholonet et le CIAM vous présentent le spectacle « Nawak » de la Cie Bêstîa..

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 19:00:00. .

École Jean Vincent

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On October 13, 2023, as part of the Tournées Intercommunales Métropolitaines 2023, the town of Le Tholonet and CIAM present the show « Nawak » by Cie Bêstîa.

El 13 de octubre de 2023, en el marco de las Tournées Intercommunales Métropolitaines 2023, la ciudad de Le Tholonet y el CIAM presentarán el espectáculo « Nawak » de la compañía Bêstîa.

Am 13. Oktober 2023 präsentieren Ihnen die Stadt Le Tholonet und das CIAM im Rahmen der Tournées Intercommunales Métropolitaines 2023 das Schauspiel « Nawak » der Cie Bêstîa.

