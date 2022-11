Parade de Noël Ecole Jean-Macé Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Dans le quartier Nord Ecole Jean-Macé Rue du 11 Novembre, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Père Noël déambule en véhicule ancien suivi du trio musical « Jolly » Au programme : De 10 h 30 à 12 h : dans le quartier St-Bris – Libération (Départ école Jean-Macé) De 12 h à 16 h : l’association Kifékoi propose une journée festive au sein du quartier Nord (Espace vert de l’avenue de la Libération) avec démonstration de cornemuse, spectacle de magie « Le coffre magique » à 15 h. Restauration salée et sucrée sur place.

