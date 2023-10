Les matériaux de construction écologique Ecole Jean Macé Villefranche-sur-Saône Catégories d’Évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône Les matériaux de construction écologique Ecole Jean Macé Villefranche-sur-Saône, 13 octobre 2023, Villefranche-sur-Saône. Les matériaux de construction écologique Vendredi 13 octobre, 08h30 Ecole Jean Macé Atelier réservé aux seuls enfants des classes concernées Un atelier pour s’interroger sur les matériaux de construction durables ! Quels matériaux utilisait-on dans l’architecture traditionnelle ? Pourquoi

choisissait-on ces matériaux ? Pour quelle(s) raison(s) ces matériaux

ont disparu dans l’architecture moderne et contemporaine ? Pourquoi

l’usage du béton est remis en question aujourd’hui ?

L’atelier se poursuivra par un zoom sur le pisé, grâce à al réalisation d’une maquette en argile. Atelier réservé aux seuls enfants de la classe concernée Ecole Jean Macé 175 Rue de la Fraternité 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0624357759 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

