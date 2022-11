Fête des allumoirs École Jean Jaurès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête des allumoirs École Jean Jaurès, 18 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Fête des allumoirs Vendredi 18 novembre, 18h30 École Jean Jaurès

Gratuit – sans inscription

Fête des allumoirs : rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 au point de départ de l’école Jean Jaurès. handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi École Jean Jaurès 62 Rue Gambetta, 59491 Villeneuve-d’Ascq Babylone Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Fête des allumoirs : rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 au point de départ de l’école Jean Jaurès. Programme : 18h30 : rendez-vous cour de l’école Jean Jaurès (62 rue Gambetta), dégustation de gâteaux et de jus de fruits

rendez-vous cour de l’école Jean Jaurès (62 rue Gambetta), dégustation de gâteaux et de jus de fruits 19h15 : défilé

défilé 19h45 : rendez-vous place Foch (église du sacré-Coeur)

rendez-vous place Foch (église du sacré-Coeur) 20h : arrivée à l’école La Fontaine (bd Albert 1er) avec soupe, chocolat chaud et friandises ! ! Merci d’amener lampions & bougies !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:30:00+01:00

2022-11-18T20:30:00+01:00

