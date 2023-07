Concert Groupe Tramay: Tramay dann kartyé Ecole JEAN JAURÈS Saint-Pierre, 27 juillet 2023, Saint-Pierre.

Concert Groupe Tramay: Tramay dann kartyé Jeudi 27 juillet, 14h30 Ecole JEAN JAURÈS NA

Tramay propose un moment de rencontre et de partage avec ses artistes Florence Latappy, au chant et à la danse, David Abrousse aux percussions et Nicolas Lucazeau à la guitare. Ce groupe réunionnais réunit des personnalités et des styles uniques et variés aux couleurs de la diversités des cultures, des personnalités et des parcours. Le groupe va à la rencontre des populations au coeur de la vie et des quartiers pour partager sa musique, sa bienveillance et sa belle énergie.

Plus d’information sur Tramay:

https://linktr.ee/Tramay

Ecole JEAN JAURÈS RUE MAHATMA GANDHI 97410 SAINT-PIERRE RAVINE BLANCHE Saint-Pierre 97546 La Ravine Blanche La Réunion [{« type »: « email », « value »: « assmaloyarts974@gmail.com »}] [{« link »: « https://linktr.ee/Tramay »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T12:30:00+02:00 – 2023-07-27T13:30:00+02:00

©Leaf Arvie