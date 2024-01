BIDART EN REVE : OUATOU ECOLE JEAN JACCACHOURY Bidart, dimanche 4 février 2024.

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04

NOT’ COMPAGNIE

Théâtre d’objet sans paroles – Marionnette & Musique.

Pour petites et grandes personnes dès 1 an – Durée 40 minutes

La Not’Compagnie vous entourera d’une douceur merveilleuse. Une plongée dans un monde blanc et cotonneux où vivent deux personnages. Enfants ? Parents ? Semeurs d’étoiles ? Arpenteurs de nuages ? Qui sait ? Ils babillent, jouent ensemble, se chamaillent, se cherchent et finissent par trouver, créer un être tout blanc… Ouatou. Il est moelleux, calme et curieux, prêt à partir à l’aventure, des autres, de lui, du monde. Ce spectacle explore la matière sous toutes ses coutures – ouate, fil, tissu – et les formes – doudou, monstres…

Regarder les nuages, s’inventer une histoire sans logique ni raison. Laisser voguer son imagination. Être dans un rêve ou le créer. Ouatou est un voyage en douceur et en humour pour grandir maintenant ou un peu plus tard.

ECOLE JEAN JACCACHOURY Rue Berrua

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Bidart