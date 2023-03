Goûter du printemps et troc aux plantes Ecole Jacques Raux Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Goûter du printemps et troc aux plantes Ecole Jacques Raux, 14 avril 2023, Asserac. Goûter du printemps et troc aux plantes Vendredi 14 avril, 09h00 Ecole Jacques Raux Goûter du printemps et troc aux plantes à la sortie de l’école Jacques Raux.

Le goûter est offert aux enfants de l’école et le troc ouvert à tous.

En fonction de la météo le troc pourra se dérouler dans la cours nord de l'école. Ecole Jacques Raux 1 rue du pont de bois 44410 Asserac

