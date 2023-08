Visite guidée en tour-bus Ecole Jacques Prévert VIC LE COMTE, 16 septembre 2023, VIC LE COMTE.

Visite guidée en tour-bus Samedi 16 septembre, 14h00 Ecole Jacques Prévert gratuit, sur réservation, nombre de place limités à 25, prévoir jumelles si possible.

BUS TOUR

Samedi 16 septembre

RDV 13h30 pour un départ à 14h.

Description :

La thématique du patrimoine vivant est l’occasion de mettre en valeur la biodiversité du territoire, en lien avec l’exposition du moment à Vic le Comte. Ce Tour Bus va donc vous faire découvrir les ruchers, pigeonniers et murs à abeille de Vic le Comte et de ses environs.

Ce parcours patrimonial commenté se fera en bus de tourisme.

Nombre de places limité / Réservations et renseignements : advepdelacomte@gmail.com / 06 71 44 55 20.

Informations pratiques :

RDV à 13h30 devant l’école Jacques Prévert à Vic le Comte – impasse des Dames

Durée du tour : 2h30

Prévoir des jumelles si vous en avez la possibilité

Gratuit

Ecole Jacques Prévert impasse des Dames 63270 VIC LE COMTE VIC LE COMTE 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « advepdelacomte@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 44 55 20 »}] [{« link »: « mailto:advepdelacomte@gmail.com »}] L’école Jacques Prévert se trouve à côté du Couvent des Dames, proche de la Mairie. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

