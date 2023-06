Brocante Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Brocante Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais, 4 juin 2023, Fleury-les-Aubrais. Brocante Dimanche 4 juin, 09h00 Ecole Jacques-Brel maternelle 3 euros le mètre linéaire L’Association des parents d’élèves de l’école Jacques-Brel organise une brocante, le dimanche 4 juin.

Elle aura lieu à l’école Jacques-Brel maternelle de 9 h à 17 h.

=> Ventes au profit des coopératives scolaires Jacques-Brel

=> Inscription sur réservation en appelant le 06 71 36 65 68.

=> 3 euros le mètre linéaire

=> Tombola sur place Ecole Jacques-Brel maternelle 95 bis rue Jean-Jaurès, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 73 16 96 [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 36 65 68 »}, {« type »: « email », « value »: « brocante.apejb@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 Tombola Brocante SHUTTERSTOCK Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Ecole Jacques-Brel maternelle Adresse 95 bis rue Jean-Jaurès, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais

Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Brocante Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais 2023-06-04 was last modified: by Brocante Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais Ecole Jacques-Brel maternelle Fleury-les-Aubrais 4 juin 2023