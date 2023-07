Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Caroline Vergote – – Coudournac École J. Giono Cagnes-sur-Mer, 10 juillet 2023, Cagnes-sur-Mer.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Caroline Vergote – – Coudournac 10 – 23 juillet École J. Giono

Rouvrir le Monde avec Caroline Vergote – – Coudournac à l’École J. Giono, Cagnes sur Mer

Dans un monde futur où les plantes auraient repris le contrôle de la terre, le seul moyen de s’y promener en tant qu’humain et en évitant les dangers est de se camoufler… en plantes !

Durant la résidence les enfants se fabriquent des masques et accessoires sur mesures, le tout avec différents matériaux de seconde main et de recyclage

École J. Giono 99 Chemin du Val Fleuri, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T17:00:00+02:00

© Caroline Vergote – – Coudournac