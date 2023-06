Semaines ateliers Amasco école horizons Villeurbanne, 17 juillet 2023, Villeurbanne.

Semaines ateliers Amasco 17 – 28 juillet école horizons Sur inscription (à la semaine), tarif en fonction du quotient familial

Amasco propose des ateliers d’apprentissage par le jeu pendant les vacances scolaires !

Les enfants de 6 à 12 ans, participent à une semaine complète, soit 5 jours d’ateliers et sont invités à venir apprendre autrement ! Au-delà du goût d’apprendre, nous aidons les enfants à développer des compétences de vie qui leur permettront de s’épanouir (coopération, gestion des émotions, communication, confiance en soi etc.).

Cet été, nous proposerons deux semaines à l’école Horizons :

du 17 au 21 juillet : Clap, ça tourne ! Un fil rouge autour du cinéma

et du 24 au 28 juillet : échappée temporelle pour se plonger dans l’Histoire !

