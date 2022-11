Journée d’immersion • Initiez-vous à PHP École Hexagone • Campus de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Journée d'immersion • Initiez-vous à PHP
Mardi 22 novembre, 09h00
École Hexagone • Campus de Versailles

Participez avec nos étudiants à l’une de leur journée de formation. Vous découvrirez les métiers du numérique avec eux et leur consultant-formateur. handicap moteur mi École Hexagone • Campus de Versailles 12, parvis du Colonel Arnaud BELTRAME, 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France L’École Hexagone vous propose de participer en immersion à une journée de formation. Animée par Chris CHEVALIER, vous allez découvrir comment créer une page Web dynamique avec les dernières techniques. De 9 heures à 16 heures, sur le Campus de l’École Hexagone, à Versailles (parvis de la gare Versailles-Chantiers), cette journée est ouverte à toutes et à tous, sans prérequis technique.

Vous pouvez venir avec votre tablette ou ordinateur portable, ce n’est toutefois pas obligatoire. Pour toutes questions et inscription vous pouvez appeler Claire au +33 1 88 88 32 90.

