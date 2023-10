Les matériaux de construction écologique Ecole Hector Berlioz Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Les matériaux de construction écologique Ecole Hector Berlioz Lyon, 13 octobre 2023, Lyon. Les matériaux de construction écologique Vendredi 13 octobre, 08h30 Ecole Hector Berlioz Atelier réservé aux seuls enfants des classes concernées Un atelier pour s’interroger sur les matériaux de construction durables ! Quels matériaux utilisait-on dans l’architecture traditionnelle ? Pourquoi

choisissait-on ces matériaux ? Pour quelle(s) raison(s) ces matériaux

ont disparu dans l’architecture moderne et contemporaine ? Pourquoi

l’usage du béton est remis en question aujourd’hui ?

L’atelier se poursuivra par un zoom sur le pisé, grâce à al réalisation d’une maquette en argile. Atelier réservé aux seuls enfants de la classe concernée Ecole Hector Berlioz 192 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

