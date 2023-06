« Héroïne » – temps fort Play mobile École Gambetta Châtillon, 24 juin 2023, Châtillon.

« Héroïne » – temps fort Play mobile Samedi 24 juin, 19h00 École Gambetta Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel. Vous êtes invité.e.s à suivre quatre heures d’affaires, comme « pour de vrai » : comparutions immédiates, audiences correctionnelles, af-faires familiales, réunies en un jour et un lieu. Pour y plonger, dix comédien.ne.s, musicien.ne.s, plasticien.ne.s, danseur.euse.s incarnent tour à tour juges, prévenu.e.s, avocat.e.s, badauds ou policier.e.s. Et dans le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes.

Héroïne, c’est une épopée théâtrale portée par une troupe qui donne à voir la vie d’un palais où réalité et théâtre entremêlent leurs limites et se font l’écho de notre humanité.

École Gambetta 13 rue Gambetta 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155480690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

