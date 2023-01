Ateliers d’écriture et d’art plastique Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Ateliers d’écriture et d’art plastique Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard, 27 février 2023, Châteaurenard. Ateliers d’écriture et d’art plastique 27 février – 10 mars Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard Dis-moi Dix mots Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard Avenue Gabriel Péri – 13160 – Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Des ateliers d’écriture autour des 10 mots à tous les temps seront proposés aux élèves de CM2, ainsi que des ateliers d’art plastique, afin de produire une oeuvre collective dans le cadre du Concours Scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T15:30:00+01:00

2023-03-10T16:30:00+01:00 © Ministère de la Culture

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Ecole Gabriel Péri - Châteaurenard Adresse Avenue Gabriel Péri - 13160 - Châteaurenard Ville Châteaurenard Age minimum 9 Age maximum 11 lieuville Ecole Gabriel Péri - Châteaurenard Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Ecole Gabriel Péri - Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Ateliers d’écriture et d’art plastique Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard 2023-02-27 was last modified: by Ateliers d’écriture et d’art plastique Ecole Gabriel Péri – Châteaurenard Ecole Gabriel Péri - Châteaurenard 27 février 2023 Châteaurenard Ecole Gabriel Péri - Châteaurenard Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône