Partir en livre : un été à Coignières Jeudi 13 juillet, 10h00 Ecole Gabriel Bouvet Entrée libre

Dans le cadre de la fête de la ville de Coignières, retrouvez toutes les activités proposées par le Réseau des médiathèques de SQY

À 10h et 11h : Spectacle Le swing des tout-petits

Cette année, libres comme l’air, on s’envole en montgolfière ! Montez avec nous, à la recherche des comptines et des histoires qui se cachent dans la jungle. Grrr !

De 0 à 5 ans – Durée : 45 minutes

Entre 14h et 18h : Espace lecture avec le Bibliobus

Le bibliobus vient à votre rencontre ! Une médiathèque miniature, ambulante, un cocon de lecture, une invitation au plaisirde lire pour tous. Elle a tout d’une grande ! Avec un bel éventail de livres, d’albums, de BD, de romans, pour tous, à lire sur place ou à emporter.

Cette année les bandes dessinées de Mortelle Adèle et l’album Arbristoires sont à l’honneur ! Découvrez-les sur place…

Tout public

Entre 14h et 17h : Atelier Papier recyclé

Avec l’association Ville Verte

Savez-vous que l’on peut recycler presque 10 fois une feuille de papier ? Venez créer et

décorer votre propre carte et découvrez tout l’intérêt de réutiliser nos vieux papiers !

À partir de 4 ans – Durée : 15 minutes

Entre 14h et 17h : Le Temps des jeux

Les jeux de bois et de société sortent des médiathèques pour vous faire passer

un agréable moment d’amusement.

Entre 15h et 17h :

Atelier créatif Sous le signe de l’arbre

Atelier Hector l’arbre mort

À partir de 15h

Slam et beatbox

Lire en rythme sur le thème de la liberté avec Tô.

De 15h à 17h

Atelier Sur inscription au 01 39 30 08 84

Atelier Sur inscription au 01 39 30 08 84 De 17h30 à 18h15

Dans la cour de l’école, restitution et concert

Entrée libre et gratuite

Programme complet :

e-mediatheque.sqy.fr

coignieres.fr

Ecole Gabriel Bouvet Rue de Neauphle le Château Coignières 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://coignieres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

