Séjours au Festival d’Avignon école Frédérique Mistral Avignon, 11 juillet 2023, Avignon.

Ce séjour ne nécessite aucune pratique artistique préalable. Il s’adresse

à des jeunes qui souhaitent vivre une expérience artistique de manière

collective, ludique, épanouissante et créative. Il est un temps de vacances

pour aller à la rencontre d’une ville, d’un festival, du théâtre, des oeuvres,

des artistes, de l’autre et de soi–même.

école Frédérique Mistral l, 8 rue Frédéric Mistral – 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.arbois.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 66 55 55 »}, {« type »: « email », « value »: « secteujeunes@arbois.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T08:00:00+02:00 – 2023-07-11T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

Centres De Jeunes et de Séjours du Festival d’Avignon