Réunion publique : Mise à 2x 1 voie de l'avenue des Nations Unies Mardi 20 juin, 18h00 Ecole François Villon Entrée libre PASSAGE À 2 X 1 VOIE DE L'AVENUE DES NATIONS UNIES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MARDI 20 JUIN 2023 À 18H Au restaurant scolaire de l'école François Villon

10 rue Nain , Roubaix

En présence de : – Nabella MEZOUANE, Adjointe au maire en charge des Quartiers Centre

– Alexandre GARCIN, Adjoint au maire en charge de la transition écologique eténergétique, des mobilités, des espaces publics, de l’éclairage public et de lavoirie

– Techniciens de la Ville de Roubaix et de la Métropole Européenne de Lille(Mel) Ecole François Villon 10 rue nain, roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:30:00+02:00

