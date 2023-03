Portes ouvertes de l’Ecole Ecole Française de Décor Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Portes ouvertes de l’Ecole Ecole Française de Décor, 27 mars 2023, Le Mans. Portes ouvertes de l’Ecole 27 mars – 1 avril Ecole Française de Décor L’Ecole Française de Décor vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art. Venez découvrir nos formations de peintre en décor : Formation longue : Peintre en décor mention techniques anciennes, titre certifié RNCP

Formations de spécialisation : Peinture sur Meuble, Peintures Naturelles, Fresquiste, Peinture en Lettres, Dorure, Dominotiers…

Cours à la carte : Enduits décoratifs à la Chaux, Dorure, Trompe l’oeil, Imtations de matières… et bien d’autres. www.ecole-decor.fr Ecole Française de Décor 8 rue des Minimes 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lemans@ecole-decor.fr »}] [{« link »: « http://www.ecole-decor.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

