L'Ecole Française de Décor, centre de formation professionnelle certifiante au métier de Peintre en Décor Mention techniques anciennes, vous ouvre exceptionnellement ses portes à Annecy pour vous faire découvrir le programme de formation longue pour devenir Peintre en Décor Mention techniques anciennes et les stages courts pour découvrir ou se perfectionner dans un domaine particulier. La mention « Techniques Anciennes » implique, en fil rouge des nombreuses disciplines qui composent le métier (enduits de chaux, imitation de matières, trompe l'oeil, dorure, décors de scène, fresques et panoramiques, ….), la transmission des savoir-faire traditionnels d'excellence et la composition d'enduits et de peintures à partir de matériaux naturels. La directrice du centre vous recevra sur rendez-vous pour vous présenter le programme et répondre à vos questions, vous pourrez également visiter le centre en présence des stagiaires de la promotion SECUNDO Annecy, seconde promotion annécienne. ECOLE FRANCAISE DE DECOR D'ANNECY 17 rue Louis Chaumontel, 74000 Annecy

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00 FORMATION PROFESSIONNELLE CERTIFIANTE METIER D’ART PEINTRE EN DECOR MENTION TECHNIQUES ANCIENNES ÉCOLE FRANÇAISE DE DÉCOR

