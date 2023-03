La Voix Burundi – Concours de Chansons francophones Ecole française de Bujumbura Bujumbura Catégorie d’Évènement: Bujumbura

La Voix Burundi – Concours de Chansons francophones Ecole française de Bujumbura, 25 mars 2023, Bujumbura. La Voix Burundi – Concours de Chansons francophones Samedi 25 mars, 16h00 Ecole française de Bujumbura LA VOIX BURUNDI – Concours de chansons francophones

? Reprenez votre chanson francophone préférée ! ?

Un jury professionnel et le vote du public départageront les candidats lors d’une grande finale sur la scène de l’Ecole française de Bujumbura. Ecole française de Bujumbura Bd de l’Uprona, Bujumbura Bujumbura Rohero II Bujumbura Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

