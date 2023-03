Ecole et Jeune Ballet de Paris Stanlowa – Portes Ouvertes (Paris) LE 13EME ART, 2 avril 2023, PARIS.

Ecole et Jeune Ballet de Paris Stanlowa – Portes Ouvertes (Paris) LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 17:30 (2023-04-02 au ). Tarif : 22.0 à 35.0 euros.

Institut International de danse J. Stanlowa (association loi 1901) présente ce spectacle. ECOLE ET JEUNE BALLET DE PARIS STANLOWA PORTES OUVERTESSuite au succès rencontré en 2022 au 13 eART, les PORTES OUVERTES de l’Ecole du Ballet de Paris Stanlowa reviennent en 2023 pour le plus grand bonheur du public!Venez découvrir deux heures de spectacle riche en émotions. Uniques et originales, ces portes ouvertes pleines de fraicheur et de grâce sont un florilège de danse classique et contemporaine. Les élèves de l’École du Ballet de Paris présentent avec talents toutes les techniquesde la danse enseignées dans les classes. Les danseurs du Jeune Ballet de Paris vous emmènent dans l’univers poétique et lumineux des chorégraphies d‘Isabelle Stanlowa. Danseurs du Jeune Ballet Stanlowa, Isabelle Stanlowa Danseurs du Jeune Ballet Stanlowa, Isabelle Stanlowa

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

