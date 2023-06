Marchands de sable Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert Juvisy-sur-Orge, 28 août 2023, Juvisy-sur-Orge.

Marchands de sable 28 – 31 août Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert Entrée sur inscription, matériel fourni par l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert

L’atelier Marchands de tapis, initié en 2021 par quatre artistes – Fanny Alizon, Elsa Fauconnet, Antoine Liebaert et Eole Portal-Menichetti, propose de faire découvrir l’univers du tapis à un public de différents âges et nivaux. Après une initiation rapide à différentes techniques (broderie / punch needle / pistolet tufting), les participant.e.s collaboreront à la création d’un tapis collectif.

A partir de 15 ans.

Sur inscription auprès de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr / 01 69 57 82 50

> Du 28 août au 1er septembre 2023 : 10h30-12h30 de 11 à 15 ans (entrée en 6ème) / 14h-17h : + de 15 ans

Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert 35 avenue de la Terrasse 91260 Juvisy-sur-Orge

© Claire-Marie Régent