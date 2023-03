Les portes ouvertes de la filière bilingue Rosporden école Ernest Renan Rosporden Catégories d’Évènement: Penn-ar-Bed

Les portes ouvertes de la filière bilingue Rosporden école Ernest Renan, 25 mars 2023, Rosporden. Les portes ouvertes de la filière bilingue Rosporden Samedi 25 mars, 10h00 école Ernest Renan entrée libre Les portes ouvertes de la filière bilingue de la COMMUNE DE ROSPORDEN ont lieu SAMEDI 25 MARS de 10h à 12h à l’école Maternelle Ernest Renan. Venez rencontrer les enseignants et les parents d’élèves qui sont impatients de vous faire découvrir les spécificités de l’enseignement bilingue. école Ernest Renan 42 rue ernest renan rosporden Rosporden 29140 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

