Nord La nature ( Fresque + atelier d’initiation aux techniques de l’art mural ) école élémentaire Yolande Faure Bois-Grenier, 8 juillet 2023, Bois-Grenier. La nature ( Fresque + atelier d’initiation aux techniques de l’art mural ) Samedi 8 juillet, 11h00 école élémentaire Yolande Faure Gratuit Fresque + atelier d’initiation aux techniques de l’art mural sur la thématique de la nature

–

À Partir de 12 ans

Vernissage le 8 juillet et atelier participatif 11h à 13h

–

Buvette sur place lors du vernissage

–

Pour y aller : Bus : Ligne N°65/65R – Mairie / Ligne N°25R/74R/236 – Bois Grenier Cimetière

Covoiturage

Vélo école élémentaire Yolande Faure Place des trois Maires _ 59280 Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00

