La Semaine Bleue : « Enfantill’âges » à l’école élémentaire d’Urdazuri Ecole élémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz, 3 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Sur le temps périscolaire, les enfants de l’école élémentaire d’Urdazuri vous proposent de relever le défi d’une flash mob. Déhanchés, partage et bonne humeur seront au rendez-vous !

Ouvert à tous..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 14:00:00. EUR.

Ecole élémentaire Urdazuri

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During extracurricular activities, children from Urdazuri elementary school will be taking up the challenge of a flash mob. Sway, share and enjoy!

Open to all.

Durante las actividades extraescolares, los niños de la escuela primaria Urdazuri te invitan a aceptar el reto de un flash mob. El balanceo, el intercambio y el buen humor estarán a la orden del día

Abierto a todos.

Die Kinder der Grundschule Urdazuri laden Sie ein, sich der Herausforderung eines Flashmobs zu stellen. Hüftschwung, Teilen und gute Laune sind angesagt!

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque