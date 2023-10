Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) école élémentaire Saint-Lambert, Paris Catégorie d’Évènement: Paris Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) école élémentaire Saint-Lambert, Paris, 9 octobre 2023, Paris. Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) Lundi 9 octobre, 19h00 école élémentaire Saint-Lambert, Entrée libre En 2023, le quartier Vaugirard – Parc des expositions bénéficiera de la démarche « Embellir votre quartier » après les quartiers Émeriau-Zola, Violet-Commerce et Saint-Lambert en 2021 et Peupliers – Rungis en 2022.

La Mairie du 15e organisera une réunion publique le lundi 9 octobre 2023 à 19h à l’école élémentaire Saint-Lambert, 12 rue Saint-Lambert – Paris 15e. Elle lancera la consultation. école élémentaire Saint-Lambert, 12 rue Saint-Lambert 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:30:00+02:00

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu école élémentaire Saint-Lambert, Adresse 12 rue Saint-Lambert 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville école élémentaire Saint-Lambert, Paris latitude longitude 48.838093;2.290965

école élémentaire Saint-Lambert, Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/