Portes ouvertes de l’école élémentaire publique de Sizun Ecole élémentaire publique Sizun Catégories d’Évènement: Finistère

Sizun

Portes ouvertes de l’école élémentaire publique de Sizun Ecole élémentaire publique, 25 mars 2023, Sizun. Portes ouvertes de l’école élémentaire publique de Sizun Samedi 25 mars, 10h00 Ecole élémentaire publique Les enseignant.es de l’école publique de Sizun et les parents d’élèves de div yezh Sizun vous attendent pour vous présenter les classes bilingues français – breton et répondre à vos questions sur le bilinguisme, la scolarité et l’établissement. Ecole élémentaire publique 210 Rte du Pont de Bodivy 29450 SIZUN Sizun 29450 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00 école Bilingue div yezh Sizun

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Sizun Autres Lieu Ecole élémentaire publique Adresse 210 Rte du Pont de Bodivy 29450 SIZUN Ville Sizun Departement Finistère Lieu Ville Ecole élémentaire publique Sizun

Ecole élémentaire publique Sizun Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sizun/

Portes ouvertes de l’école élémentaire publique de Sizun Ecole élémentaire publique 2023-03-25 was last modified: by Portes ouvertes de l’école élémentaire publique de Sizun Ecole élémentaire publique Ecole élémentaire publique 25 mars 2023 Ecole élémentaire publique Sizun Sizun

Sizun Finistère