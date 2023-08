Voyage au cœur du compagnonnage : ateliers pour petits, exposition et transmission des savoirs École élémentaire publique Grand Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Voyage au cœur du compagnonnage : ateliers pour petits, exposition et transmission des savoirs École élémentaire publique Grand Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Voyage au cœur du compagnonnage : ateliers pour petits, exposition et transmission des savoirs 16 et 17 septembre École élémentaire publique Grand Bayonne Gratuit. Sur inscription. Les itinérants et compagnons du Tour de France vous proposent des ateliers vivants, une exposition de maquettes et des chefs-d’œuvre. Le compagnonnage, qui représente un « réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier », est inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette proposition est présentée par la Fédération Compagnonnique en partenariat avec la Ville de Bayonne. École élémentaire publique Grand Bayonne 22 rue Albert 1er, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 46 60 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 ©VdB Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu École élémentaire publique Grand Bayonne Adresse 22 rue Albert 1er, 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville École élémentaire publique Grand Bayonne Bayonne latitude longitude 43.492471;-1.477508

École élémentaire publique Grand Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/