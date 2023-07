Concert du groupe Tramay: Tramay DANN KARTYE Ecole élémentaire Piton A Saint-Leu, 17 juillet 2023, Saint-Leu.

Tramay propose de remonter le moral de publics en difficulté avec des concerts-rencontres participatifs suivis ou non d’ateliers découvertes pour les Vacances culturelles.

Le groupe est né d’un projet de coopération avec des artistes indiens mais aussi et surtout, de la personnalité de ses artistes : Florence Latappy et David Abrousse d’abord, puis Nicolas Lucazeau.

C’est grâce à l’expérience et la capacité de ces artistes que les tournées hors les murs du groupe ont remporté tant de succès auprès des petits, des scolaires, des personnes en situation de handicap, du public en général. Les artistes se rendent dans les lieux de vie et partagent leur art avec simplicité et authenticité.

Ce concert se déroulera dans la cours de l’Ecole Piton A à St Leu en présence d’enfants en centre de loisir (environ 180 enfants + 19 adultes)

Ecole élémentaire Piton A Piton Saint Leu Saint-Leu 97424 La Réunion +262692080171 École élémentaire de Piton St Leu

2023-07-17T12:00:00+02:00 – 2023-07-17T13:00:00+02:00

©Leaf Arvie