Atelier Budget Participatif 2023 dans les quartiers Est
Jeudi 22 juin, 18h00
école élémentaire Pierre de Ronsard Roubaix

Jusqu'au 8 juillet, tout habitant ou usager de Roubaix (à partir de 9 ans) peut proposer une idée pour la ville ou son quartier, sur le site La FABRIQUE : https://lafabrique.ville-roubaix.fr/deposer-mon-idee-pour-roubaix

Les projets peuvent être portés à titre individuel ou collectif, par une association de Roubaix, un groupe d’habitants ou une instance de participation citoyenne de la ville.

Afin de vous accompagner dans la création de votre idée, le service Participation Citoyenne de la Ville de Roubaix tiendra un atelier dans votre quartier dans le courant du mois de juin. Dans les quartiers Est, cet atelier aura lieu : • Jeudi 22 juin de 18h-19h30 à l’école élémentaire Pierre de Ronsard, 142 avenue de Verdun à Roubaix Plus d’infos sur roubaix.fr : article « Budget participatif 2023 : c’est parti ! » école élémentaire Pierre de Ronsard 142 avenue de verdun, roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « budgetparticipatif@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359573281 »}] [{« link »: « https://lafabrique.ville-roubaix.fr/deposer-mon-idee-pour-roubaix »}, {« link »: « https://www.roubaixxl.fr/budget-participatif-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T19:30:00+02:00

