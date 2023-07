Spectacle « Cartable » Ecole élémentaire Pasteur Carbon-Blanc, 19 juillet 2023, Carbon-Blanc.

Dans le cadre de l’Eté Métropolitain

> Mardi 18 juillet à 19h sous le préau de l’école élémentaire Pasteur (rue Jean Rostand)

Le plus beau metier du monde

Ce seule-en-scène épatant nous plonge dans une classe de CE1 merveilleusement ordinaire, sous la houlette d’une enseignante pleine de bonne volonté confrontée à des élèves aussi différents qu’attachants. De la maîtresse aux enfants en passant par les collègues et l’inspecteur, la comédienne Gloria Da Queija interprète tous les personnages avec brio. Dans ce condensé de notre société vue à hauteur d’enfant, nul besoin de décor ni d’artifices pour imaginer l’école, ses tables et ses cahiers, la trousse vengeresse qui atterrit sur la tête du fayot, les portes qui claquent et les petits pieds qui courent le long du couloir carrelé. Ancienne professeure des écoles, cette comédienne caméléon nous emporte et nous bouleverse avec son talent.

Par la compagnie Toujours la

Tout public dès 7 ans

Gratuit – entrée libre

Ecole élémentaire Pasteur rue jean rostand 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/festivites/ete-carbonblannais.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:30:00+02:00

