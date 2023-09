Vide-dressing du groupe scolaire Marie Curie Ecole Elémentaire Marie Curie Marignane, 14 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

La cour de l’école Marie Curie devient, le temps d’une journée, un grand vide-dressing.

Vous y êtes attendus nombreux !

Possibilité de se restaurer sur place : buvette..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Ecole Elémentaire Marie Curie Rue Didier Daurat

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For one day, the courtyard of the Marie Curie school will be transformed into a huge clothing sale.

We look forward to seeing you there!

Refreshments available: refreshment stand.

Por un día, el patio de la escuela Marie Curie se transformará en una venta de vestidos.

¡Le esperamos!

Refrescos disponibles en el quiosco.

Der Hof der Marie-Curie-Schule wird für einen Tag zu einem großen Kleiderverkauf.

Sie werden dort zahlreich erwartet!

Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen: Getränkestand.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Marignane