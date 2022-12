Balade urbaine 1 – concertation Euratlantique à Bègles Ecole élémentaire Marcel Sembat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Balade urbaine 1 – concertation Euratlantique à Bègles Ecole élémentaire Marcel Sembat, 14 janvier 2023, Bègles. Balade urbaine 1 – concertation Euratlantique à Bègles Samedi 14 janvier 2023, 14h00 Ecole élémentaire Marcel Sembat

Accès libre sur inscription

La première balade urbaine organisée dans le cadre de la concertation publique réglementaire a lieu samedi 14 janvier : un diagnostic en marchant sur le secteur Bordet-Sembat. Ecole élémentaire Marcel Sembat 21 rue Yvonne et Robert Noutary bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.bordeaux-euratlantique.fr »}] Dans le cadre de la concertation préalable réglementaire de la ZAC Bègles Garonne, 3 balades urbaines sont organisées par l’EPA Euratlantique au mois de janvier 2023. La première balade urbaine a lieu samedi 14 janvier.

Afin de contribuer à la concertation réglementaire, venez participer au diagnostic en marchant sur le secteur Bordet-Sembat. Un parcours d’une heure pour partager avec les équipes de l’EPA votre vision sur le quartier (et ce dans la continuité des échanges de 2018 et 2019). Rendez-vous pour les inscrits à l’école élémentaire Marcel Sembat

21 Rue Yvonne et Robert Noutary, 33 130 Bègles Deux horaires de départ, le premier est à 14h et le second à 15h15. N’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site internet www.bordeaux-euratlantique.fr ou par téléphone sur le n° vert : 05 475 009 99 (du mardi au samedi de 9h à 18h). Inscription obligatoire. 20 places disponibles pour chaque créneau horaire.

