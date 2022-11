Le Maire Près de chez vous – Marcel Sembat Ecole élémentaire Marcel Sembat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le Maire Près de chez vous – Marcel Sembat Samedi 19 novembre, 10h30 Ecole élémentaire Marcel Sembat

Clément Rossignol Puech et des élus municipaux vous donnent rendez-vous à proximité de votre résidence. Venez échanger sur la vie du quartier. Rendez-vous samedi 19 novembre, à partir de 10h30, sur le Parvis de l'école Marcel Sembat. Contacts : 05 56 49 88 92
maire@mairie-begles.fr

