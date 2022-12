Lexique classe de CM2 Ecole Elémentaire Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Lusigny

Lexique classe de CM2 Ecole Elémentaire Lusigny, 6 mars 2023, Lusigny. Lexique classe de CM2 6 mars – 7 avril 2023 Ecole Elémentaire Lusigny

25 élèves concernés

Dis-moi Dix mots handicap psychique;handicap intellectuel pi;ii Ecole Elémentaire Lusigny rue de la mairie 03230 Lusigny Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ecole Lexique de nouveaux mots pour une nouvelle période Autour des « dix mots » activités pour enrichir son vocabulaire. Le travail d’enrichissement du vocabulaire, les dictées, les traces écrites seront inspirées des 10 mots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T08:00:00+01:00

2023-04-07T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lusigny Autres Lieu Ecole Elémentaire Lusigny Adresse rue de la mairie 03230 Lusigny Ville Lusigny Age minimum 9 Age maximum 11 lieuville Ecole Elémentaire Lusigny Lusigny Departement Allier

Ecole Elémentaire Lusigny Lusigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lusigny/

Lexique classe de CM2 Ecole Elémentaire Lusigny 2023-03-06 was last modified: by Lexique classe de CM2 Ecole Elémentaire Lusigny Ecole Elémentaire Lusigny 6 mars 2023 Ecole Elémentaire Lusigny Lusigny Lusigny

Lusigny Allier