Nord Chorale de l’école élémentaire Léon Jouhaux Ecole élémentaire Léon Jouhaux Lille, 19 décembre 2023, Lille. Chorale de l’école élémentaire Léon Jouhaux Mardi 19 décembre, 17h30 Ecole élémentaire Léon Jouhaux Entrée libre Un moment pleins d’émotions s’annonce : c’est le goûter de noël. Les tables seront joliment préparées.

L’école organisera un marché de Noël, pour ceux qui n’ont pas encore trouvé une idée de cadeau à mettre sous le sapin.

Un concert sera donné par la chorale de l’école.

Venez partagez un moment convivial et festif. Ecole élémentaire Léon Jouhaux 15, avenue Léon Jouhaux Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 06 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ecole élémentaire Léon Jouhaux
15, avenue Léon Jouhaux
Lille 59800
Vauban-Esquermes
Nord
Hauts-de-France
03 20 54 06 03

2023-12-19T17:30:00+01:00 – 2023-12-19T18:30:00+01:00

