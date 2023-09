Métamorphose : le quartier de la Citadelle École élémentaire la Citadelle Bayonne, 14 octobre 2023, Bayonne.

Métamorphose : le quartier de la Citadelle Samedi 14 octobre, 14h00 École élémentaire la Citadelle Gratuit. Entrée libre.

Dans un quartier en pleine mutation, c’est un voyage dans le temps et dans l’espace qui vous est proposé. Ce parcours à trois voix vous accompagne dans la métamorphose du quartier de la Citadelle.

Retour sur l’histoire de sa construction, exploration de la mémoire vivante de ses habitants et présentation des grands traits de son devenir sont au programme.

Visite proposée par le Pôle Patrimoine – Ville d’art et d’histoire de la Ville de Bayonne, en collaboration avec la MVC Saint-Étienne et Habitat Sud Atlantic.

École élémentaire la Citadelle 18 avenue de Lattre de Tassigny, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©Fonds Soupre