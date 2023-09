La mouette et le chat École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux, 10 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Une libre adaptation du classique de la littérature jeunesse L’histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler, de Luis Sepúlveda.

Zorba, un gros chat noir, rencontre Kengah une mouette mazoutée qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre un oeuf. Zorba lui fait alors trois promesses : couver son œuf, protéger le poussin et… lui apprendre à voler ! Tous les chats du port vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces trois promesses insolites. A travers les aventures de Zorba et Afortunada, le poussin, on découvre des thèmes comme celui de la solidarité, du respect de la nature et de la différence.

Cette histoire émouvante est interprétée en musique avec des objets animés et un théâtre d’ombre nouveau où l’utilisation de la vidéo émerveillera petits et grands !

Dimanche 10 mars à 16h, en famille, dès 4 ans

https://www.youtube.com/watch?v=kCOd1_xZnhs

École élémentaire Jules Ferry 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie On dit vous à grand-père ?