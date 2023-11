Animation de Noël au Val de Seine École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Animation de Noël au Val de Seine École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux, 3 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Animation de Noël au Val de Seine Dimanche 3 décembre, 15h00 École élémentaire Jules Ferry Entrée libre Animation de Noël au Val de Seine Une animation familiale et conviviale Toute l’équipe de la Maison du Val de Seine vous accueille pour une après-midi créative et festive !

Au programme : des ateliers de décoration pour préparer les fêtes de fin d’année, décorez chez soi ou confectionner des cadeaux !

À cette occasion, retrouvez également le spectacle « Lotte aux pays des bêtes », plus d’informations : https://openagenda.com/maisonsdissy/events/lotte-au-pays-des-petits-betes

Dimanche 3 décembre de 15h à 17h30 École élémentaire Jules Ferry 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 48 98 19 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« link »: « https://openagenda.com/maisonsdissy/events/lotte-au-pays-des-petits-betes »}] L’école élémentaire Jules Ferry accueille les spectacles pour enfants de la Maison du Val de Seine. Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux

École élémentaire Jules Ferry
Adresse 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux
Ville Issy-les-Moulineaux

