Spectacle :

Lotte au pays des petites bêtes

Ce soir c’est la fête dans la prairie! Coccinelle et papillon sont de sortis!

Lotte, l’amie des petites bêtes, sera une précieuse alliée pour les aider à tout préparer pour le bal.

En avant la musique!

Retrouvez une nouvelle aventure de Lotte dans une histoire toute douce, pleine de comptines et de marionnettes avec les bestioles préférées des tout-petits.

Dimanche 3 décembre à 14h30 et 16h à l’école Jules Ferry

https://youtu.be/6l2cP5-L5AI

École élémentaire Jules Ferry 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 48 98 19 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ L'école élémentaire Jules Ferry accueille les spectacles pour enfants de la Maison du Val de Seine.

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

CLAVIM MaisondIssy

Cie du Néant