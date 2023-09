Spectacle : Boucle d’or et les 3 ours École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux, 19 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Boucle d’or et les 3 ours Dimanche 19 novembre, 15h30 École élémentaire Jules Ferry Sur inscription

Spectacle :

Boucle d’or et les 3 ours

De la compagnie de la loge

Une bonne idée pour revoir ses classiques ! Tout le monde connaît la fameuse histoire de Boucle d’or et les 3 ours : une petite fille perdue dans la forêt découvre une jolie maison. Affamée et fatiguée, elle décide d’entrer alors que ses habitants ne sont pas là….Quelle ne sera pas sa surprise quand elle se retrouvera nez à nez avec les propriétaires de la maisonnette : 3 ours revenus de promenade.

Le célèbre conte de Robert Southey, revisité avec des morceaux musicaux virtuoses. Le vol du Bourdon, Pierre et le Loup, …autant d’airs connus qu’on se surprendra à chantonner à la sortie ! Une idée originale pour initier le tout petit à notre répertoire classique !

Dimanche 19 novembre à 15h30 et 16h30

https://www.youtube.com/watch?v=-rm7yBATgUk

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

