Spectacle pour enfants : Fourmi de pain École élémentaire Jules Ferry, 19 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle pour enfants : Fourmi de pain Dimanche 19 mars, 16h00 École élémentaire Jules Ferry

Spectacle gratuit, pour les enfants accompagnés sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 ans

École élémentaire Jules Ferry 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« author »: « Bord Cadre / Caspevi », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Bande-Annonce Fourmi de pain de Vu00e9ronique Balme / les petites griottes », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/785580149-f7b3adfe71dbb6777ac7a0bfcb185c6bb290eb955a8bdf324a9e9adc6aae84c0-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/338166786 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user83591554 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://vimeo.com/338166786

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T16:00:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 Poucette © Ingrid Mareski

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu École élémentaire Jules Ferry Adresse 1 rue Jules Ferry 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Spectacle pour enfants : Fourmi de pain École élémentaire Jules Ferry 2023-03-19 was last modified: by Spectacle pour enfants : Fourmi de pain École élémentaire Jules Ferry École élémentaire Jules Ferry 19 mars 2023 École élémentaire Jules Ferry Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine