EX AEQUO Ecole élémentaire Joséphine Baker Mérignac, 24 novembre 2023, Mérignac.

EX AEQUO Vendredi 24 novembre, 09h00 Ecole élémentaire Joséphine Baker Séances scolaires exclusivement pour les élèves de l’école Joséphine Baker.

Le projet Ex Aequo s’articule autour de deux ateliers de sensibilisation, intitulés Score de Parité et Handi’Sensi. Ces ateliers visent à lutter contre les stéréotypes de genre et les inégalités de sexe pour le premier, et l’éveil à la différence et l’inclusion des personnes en situation de handicap pour le second.

Organisés par l’association Drop de béton en partenariat avec la Ville de Mérignac.

Ecole élémentaire Joséphine Baker 15 Rue du Général Weygand, 33700 Mérignac, Mérignac 33700 Le Burck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T16:00:00+01:00

