rentrée de l’association de l’aide aux devoirs Ecole élémentaire Jean Moulin Montrabé, 16 octobre 2023, Montrabé.

rentrée de l’association de l’aide aux devoirs Lundi 16 octobre, 16h30 Ecole élémentaire Jean Moulin

Venez retrouver l’association « à l’heure de la sortie » pour leurs interventions d’aide aux devoirs auprès des enfants de l’école élémentaire de Montrabé.

Ils recherchent des bénévoles pour pouvoir accueillir le plus d’enfants possible !

Ils interviennent les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h15 en période scolaire, selon vos disponibilités.

contact : alhs31850@gmail.com

http://a-lheure-de-la-sortie.jimdo.com

