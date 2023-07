Cinéma en plein air école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Cinéma en plein air école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Floirac, 15 septembre 2023, Floirac. Cinéma en plein air Vendredi 15 septembre, 20h00 école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Entrée individuelle à 2€, forfait « famille » à 6€ pour 4 personnes.Réservations obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/ca-marche-pour-jaures/evenements/cinema-plein-air-15-09-2023 (Re)découvrez le film culte d’Alain Chabat « Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre » vendredi 15 septembre à Floirac.

L’association Ça Marche Pour Jaurès vous invite, entre amis ou en famille, à une soirée cinéma en plein air dans la cour de l’école élémentaire Jaurès. Le film sera précédé de courts-métrages pour les 3-6 ans.

Foodtrucks, boissons, gâteaux seront en vente sur place.

Entrée individuelle à 2€, forfait « famille » à 6€ pour 4 personnes.

Réservation obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/ca-marche-pour-jaures/evenements/cinema-plein-air-15-09-2023

Avec le soutien de la ville de Floirac

On vous attend nombreux, par toutatis ! école élémentaire Jean Jaurès de Floirac rue de la paix 33270 floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ca-marche-pour-jaures/evenements/cinema-plein-air-15-09-2023 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ca-marche-pour-jaures/evenements/cinema-plein-air-15-09-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00 soirée familiale cinéma en plein air Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Adresse rue de la paix 33270 floirac Ville Floirac Departement Gironde Age min 3 Age max 99 Lieu Ville école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Floirac

école élémentaire Jean Jaurès de Floirac Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/