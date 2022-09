Conseil de quartier Palmer / Gravières / Cavailles école élémentaire Jean Jaurès Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Conseil de quartier Palmer / Gravières / Cavailles école élémentaire Jean Jaurès, 10 octobre 2022, Cenon. Conseil de quartier Palmer / Gravières / Cavailles Lundi 10 octobre, 18h00 école élémentaire Jean Jaurès

Entrée libre

Vous habitez dans les quartiers Palmer / Gravières / Cavailles et avez des remarques ou idées pour votre quartier? venez vous exprimer au conseil de quartier en présence de votre adjoint référent. école élémentaire Jean Jaurès Place Voltaire cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine A l’ordre du jour Mobilités: Zone 30 et stationnement.

PLU: mise en place de réunions publiques

Budgets participatifs : comment ça marche ?

Travaux : point surs les chantiers en cours et à venir

Questions diverses NB: Conseil de quartier au Self des écoles Jaurès et Cassagne Vous ne savez pas à quel quartier est rattachée votre habitation ? RDV sur cenon.fr/a-la-une/actualites/vies-de-quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T18:00:00+02:00

2022-10-10T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu école élémentaire Jean Jaurès Adresse Place Voltaire cenon Ville Cenon lieuville école élémentaire Jean Jaurès Cenon Departement Gironde

école élémentaire Jean Jaurès Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Conseil de quartier Palmer / Gravières / Cavailles école élémentaire Jean Jaurès 2022-10-10 was last modified: by Conseil de quartier Palmer / Gravières / Cavailles école élémentaire Jean Jaurès école élémentaire Jean Jaurès 10 octobre 2022 Cenon école élémentaire Jean Jaurès Cenon

Cenon Gironde