Essonne Zaïna, diseuse de mots École Élémentaire de Boullay-les-Troux Boullay-les-Troux, 8 septembre 2023, Boullay-les-Troux. Zaïna, diseuse de mots Vendredi 8 septembre, 14h45 École Élémentaire de Boullay-les-Troux Pour 2 classes de l’école élémentaire «Zaïna, diseuse de mots», conte musical (Odyssées 78, 2003) musique : Jonathan Pontier | livret : Lucette Salibur

mise en scène : Christian Gangneron | costume : Bruno Fatalot

comédienne – chanteuse : Maryseult Wieczorek L’histoire À cheval sur le vent, Zaïna, la petite fille de la lune, observait les petits êtres de la vallée des larmes. Tant de désarroi lui soulevait le cœur. Elle se décida à les visiter. S’agrippant à une liane d’étoiles, elle s’élança. «L’écho de vos pleurs est parvenu jusqu’à moi», déclara-t- elle en foulant le sol. Puis à la stupéfaction générale elle rajouta :

«Tirez-moi la langue et je vous redonnerai votre rire».

Pour Lucette Salibur, c’est la maîtrise de la langue qui rend l’homme maître de son destin. Le personnage de Zaïna, à la fois mère et langue maternelle, suggère aux enfants, avec les mots du conte, que leur des- tin est caché dans le plaisir qu’ils auront à maîtriser leur langue. De cette histoire naît, sous la houlette de Christian Gangneron, un conte musical théâtralisé pour une comédienne-cantatrice dans une robe-décor couverte de langues de tissus.

Un spectacle interactif où les enfants spectateurs, assis en rond autour d’elle, tireront les langues pour faire évoluer l’histoire.

L’occasion pour le metteur en scène de distiller les airs d’opéra qu’il affectionne avec des sons d’aujourd’hui.

École Élémentaire de Boullay-les-Troux 2 rue du Clos Saint-Jean 91470 Boullay-les-Troux Boullay-les-Troux 91470 Essonne Île-de-France

2023-09-08T14:45:00+02:00 – 2023-09-08T15:30:00+02:00

