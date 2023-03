Intervention AFAL en milieu scolaire « Bienvenue en Francophonie » École Élémentaire Blomet Paris 15 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Intervention AFAL en milieu scolaire « Bienvenue en Francophonie » École Élémentaire Blomet Paris 15, 30 mars 2023, Paris. Intervention AFAL en milieu scolaire « Bienvenue en Francophonie » Jeudi 30 mars, 13h30 École Élémentaire Blomet Paris 15 Gratuit. Présentation interactive de la francophonie, de la diffusion de la langue française dans le monde, des acteurs de la langue française et de la francophonie. Sous la forme d’un exposé, suivie de jeux sur la langue française à partir des 10 MOTS, du livret des 10 MOTS et des dépliants de la DGLFLF présentés et expliqués. Intervention proposée par l’AFAL et l’ADIFLOR. École Élémentaire Blomet Paris 15 19 rue Blomet 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France Établissement scolaire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:30:00+02:00 – 2023-03-30T15:00:00+02:00

2023-03-30T13:30:00+02:00 – 2023-03-30T15:00:00+02:00 ©AFAL-LFL

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu École Élémentaire Blomet Paris 15 Adresse 19 rue Blomet 75015 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 5 Age max 12 Lieu Ville École Élémentaire Blomet Paris 15 Paris

École Élémentaire Blomet Paris 15 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Intervention AFAL en milieu scolaire « Bienvenue en Francophonie » École Élémentaire Blomet Paris 15 2023-03-30 was last modified: by Intervention AFAL en milieu scolaire « Bienvenue en Francophonie » École Élémentaire Blomet Paris 15 École Élémentaire Blomet Paris 15 30 mars 2023 École Élémentaire Blomet Paris 15 Paris Paris

Paris Paris