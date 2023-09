Randonnée pédestre pour octobre rose Ecole élémentaire Blancafort, 8 octobre 2023, Blancafort.

Blancafort,Cher

Randonnée pédestre organisée par l’association Blanca’form le dimanche 8 octobre 2023.

Portez du rose !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 10:00:00. EUR.

Ecole élémentaire

Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire



Hiking organized by the Blanca’form association on Sunday, October 8, 2023.

Wear pink!

Marcha organizada por la asociación Blanca’form el domingo 8 de octubre de 2023.

¡Vístete de rosa!

Von der Vereinigung Blanca’form organisierte Wanderung am Sonntag, den 8. Oktober 2023.

Tragen Sie Rosa!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE